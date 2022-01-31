3 февраля истекает срок внесения в систему бумажных счетов-фактур

В связи с введением чрезвычайного положения и техническими сбоями в работе интернета Комитетом государственных доходов МФ РК 6 января 2022 года был подписан протокол о признании технической ошибки за период с 5 по 19 января 2022 года. Комитет госдоходов МФ РК

При этом счета-фактуры, которые приходились на период с 5 по 19 января 2022 года (в том числе дата совершения оборота которых приходится на конец декабря 2021 года), можно было выписывать на бумажном носителе.

Таким образом, учитывая, что 19 января 2022 года завершился срок чрезвычайного положения, стабилизирована работа интернета, выписанные счета-фактуры необходимо внести в систему ИС ЭСФ не позднее 3 февраля 2022 года. Комитет госдоходов МФ РК

В КГД отметили, что при внесении бумажных ЭСФ в систему необходимо в Журнале ИС ЭСФ выписать ЭСФ с помощью механизма «ввод бумажного СФ».