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Законодательство РК
16:45 31.01.2022

На угольной шахте в Грузии произошел взрыв

шахта коридор Фото: pixabay
В результате взрыва на угольной шахте в грузинском городе Ткибули (край Имерети) один человек погиб, восемь получили травмы, трое пострадавших находятся в реанимации, передает Zakon.kz.

Как сообщает Sputnik, состояние одного из пострадавших особо тяжелое – помимо ожогов 60% тела, у него наблюдается повреждение дыхательных путей и продолжительный шок.

Отмечается, что все травмированные в результате ЧП доставлены в больницу Тбилиси.

Мы получили информацию, что произошел несчастный случай, в результате которого были травмированы девять человек. Травмы одного человека были очень тяжелыми, из-за чего он скончался прямо у нас на глазах. Шахтеры были травмированы взрывной волной.Мэр города Ткибули Давид Черкезишвили

МВД Грузии начало расследование по ст. 240 Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».

Оксана Житникова
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