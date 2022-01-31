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Законодательство РК
16:52 31.01.2022

Глава полиции Алматинской области открыл аккаунт в Facebook

страница главы полиции Алматинской области Фото: pixabay
Начальник Департамента полиции Алматинской области Арыстангани Заппаров открыл аккаунт в Facebook, сообщает Zakon.kz.

По информации областного ведомства, страница в соцсетях создана для более тесного взаимодействия полиции с населением.

Страница станет еще одной площадкой для конструктивного общения и оперативного решения проблем граждан, что в последующем повысит доверие общества к сотрудникам правоохранительных органов.Пресс-служба ДП Алматинской области

В ведомстве также уточнили, что Заппаров в ближайшее время планирует организовать онлайн-прием граждан, о дате и времени проведения которого будет сообщено дополнительно.

Как отмечается в публикации, встречи руководства областной полиции в режиме онлайн и офлайн будут носить регулярный характер. Граждане смогут сообщить о своих проблемах и получить необходимое разъяснение непосредственно от первого руководителя.

26 января Арыстангани Заппаров был назначен главой ДП Алматинской области. Ранее эту должность занимал Серик Кудебаев.

Анастасия Московчук
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