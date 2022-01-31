15 лет со смерти Мурата Насырова — вспоминаем факты из его жизни

19 января 2007 года в Москве погиб известный эстрадный певец Мурат Насыров.

По официальной версии, он совершил самоубийство, однако тайна его гибели до сих пор будоражит неравнодушных фанатов.

19 января 2022 года была 15-летняя годовщина смерти Насырова. Он был одним из самых загадочных исполнителей на российской эстраде. Его песни любимы слушателями и по сей день: треки «Мальчик хочет в Тамбов» и «Я – это ты, ты – это я» до сих пор считаются хитами.

Zakon.kz представляет 15 фактов об известном артисте.

Насыров с детства любил музыку, поскольку его отец играл на разных музыкальных инструментах. Любил точные науки: физику и математику. В армии был в составе музыкального коллектива дивизии. Обладатель Гран-при конкурса «Ялта-91». Его пение высоко оценили члены жюри: Игорь Крутой, Владимир Матецкий, Лайма Вайкуле, Яак Йоала, Вячеслав Добрынин, Игорь Корнелюк. Игорь Крутой предлагал Насырову сотрудничество, но он отказался, посчитав, что не сможет исполнять свои песни. С будущим продюсером Арманом Давлетияровым Насырова познакомил гитарист A’Studio Баглан Садвакасов. В 1997 году получил премию «Золотой граммофон» за песню «Мальчик хочет в Тамбов», в 1998 году – за «Я – это ты, ты – это я». Свою будущую жену артист встретил во время обучения. Наталья Бойко не сразу ответила на его чувства, но Мурат упорно добивался ее расположения. Одной из причин депрессии певца стала смерть близкого друга – гитариста Баглана Садвакасова. Певец говорил, что он часто видит во сне погибшего музыканта. Мурат был из верующей семьи – его отец знал Коран наизусть. Брак певца и Натальи Бойко не был официальным, они поженились по уйгурским традициям. Но в год своей кончины Насыров планировал узаконить отношения со своей супругой. Сам по себе певец был довольно застенчив и скромен. Семья Мурата Насырова переехала из Китая, спасаясь от маоистского режима. По некоторым данным, артист был влюблен в Еву Польну. Он посвятил Еве свою одноименную композицию и снял на нее клип. Несмотря на то, что известным его сделала композиция «Мальчик хочет в Тамбов», в самом Тамбове Насыров выступал всего лишь один раз. После концерта градоначальник вручил ему грамоту почетного гражданина и проездной на электричку сообщением Москва – Тамбов.