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16:58 31.01.2022

Синоптики рассказали, какой будет погода 1 февраля

Алматы, зима Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 1 февраля, передает Zakon.kz.
В северной половине страны ожидается снег, ветер, метель, гололед. В южной половине – погода без осадков. Местами по республике опустится туман. РГП «Казгидромет»

В северной половине, на юго-востоке Акмолинской области синоптики прогнозируют метель, ветер, на севере области на дорогах – гололед.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются метель, гололед, ветер.

Ночью на северо-востоке Актюбинской области будет метель, на юго-западе области – гололед.

На севере и востоке Костанайской области – метель, на юге – туман, на востоке – ветер.

На юге, юго-востоке Северо-Казахстанской области – метель, усиление ветра, на западе области туман.

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области будет метель, ночью на западе области ветер.

На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области, на востоке, севере и в центре Атырауской области, на западе, востоке Карагандинской области, в центре Кызылординской области, на севере и в горных районах Жамбылской области, ночью и утром на юге и севере Алматинской области ожидается туман, в районе Жаланашколя усилится ветер.

Анастасия Стативкина
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