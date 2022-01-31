По данным Акорды, президент тепло поздравил молодую шахматистку с яркой победой на прошедшем в Варшаве Чемпионате мира по шахматам в категории «блиц» и завоеванной серебряной медалью в категории «рапид».

Бибисара Асаубаева выразила Касым-Жомарту Токаеву благодарность за поддержку и рассказала о дальнейших карьерных планах, – говорится в сообщении.

Глава государства высказал уверенность в том, что Бибисара Асаубаева и впредь будет достойно представлять Казахстан на мировой шахматной арене, и пожелал ей новых побед.

30 декабря Асаубаева обыграла россиянку Александру Горячкину и стала чемпионкой мира по блицу. Чемпионат мира проходил в Варшаве с 25 по 30 декабря.