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Законодательство РК
17:35 31.01.2022

Бибисара Асаубаева выразила Касым-Жомарту Токаеву благодарность за поддержку

президент шахматистка поздравление Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев принял чемпионку мира по шахматам Бибисару Асаубаеву, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, президент тепло поздравил молодую шахматистку с яркой победой на прошедшем в Варшаве Чемпионате мира по шахматам в категории «блиц» и завоеванной серебряной медалью в категории «рапид».

Бибисара Асаубаева выразила Касым-Жомарту Токаеву благодарность за поддержку и рассказала о дальнейших карьерных планах, – говорится в сообщении.

Глава государства высказал уверенность в том, что Бибисара Асаубаева и впредь будет достойно представлять Казахстан на мировой шахматной арене, и пожелал ей новых побед.

30 декабря Асаубаева обыграла россиянку Александру Горячкину и стала чемпионкой мира по блицу. Чемпионат мира проходил в Варшаве с 25 по 30 декабря.

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