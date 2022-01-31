Часть функций в сфере миграции передана из МВД в Минтруда

Как сообщили в МВД, были внесены изменения в Трудовой кодекс, законы «О беженцах», «О миграции населения», «О документах, удостоверяющих личность» и «Об органах внутренних дел».

В частности, передана выдача разрешений трудовым иммигрантам, работа с беженцами, полномочия по осуществлению межведомственной координации в области миграции населения, мониторинга миграционных процессов и ряд других, которые не связаны напрямую с обеспечением правопорядка.

Работа Министерства труда и социальной защиты населения с беженцами в большей степени будет направлена на оказание им социальной помощи, медицинских услуг и образования, а также их трудоустройство.

Как отметили в МВД, тесное взаимодействие гражданского ведомства с такими международными структурами, как Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организацией по миграции, неправительственными организациями, позволит качественнее решать их насущные вопросы в соответствии с международными стандартами.

Аналогичная ситуация с выдачей разрешений трудовым иммигрантам для работы в домашнем хозяйстве физических лиц – так называемых трудовых патентов, выдаваемых через Центры обслуживания населения.

Все другие виды разрешений на работу иностранцев выдаются местными исполнительными органами, порядок их выдачи определяет Минтруда.

В то же время контроль за соблюдением беженцами и трудовыми мигрантами установленных правил пребывания в Казахстане по-прежнему сохранен в компетенции полиции.

То есть после получения статуса беженца и разрешения на трудовую деятельность у физического лица, услугополучатели в обязательном порядке должны обращаться за получением разрешения на временное проживание в полицию по месту нахождения.

По всем возникающим вопросам можно обращаться в Комитет труда, социальной защиты и миграции Минтруда по телефонам +7 (7172) 74 37 78, 74 37 26 и Комитет миграционной службы МВД РК по телефонам +7 (7172) 71 40 73, 72 20 62.