Подписан закон о применении стандартных образцов веществ в Казахстане

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов», – Акорда.

Основной целью соглашения является устранение технических барьеров в торгово-экономической, научно-технической и иных сферах сотрудничества, обеспечение потребности государства в стандартных образцах веществ и материалов.

В рамках соглашения стороны будут обеспечивать сотрудничество по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на основе согласованных национальными органами по метрологии программ и процедур, а также проводить согласованные работы по созданию и применению межгосударственных документов по стандартизации в области стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на основе согласованных национальными органами по метрологии программ и процедур.

Создание межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов предусматривается путем разработки новых типов стандартных образцов или на основе признания утвержденных типов национальных стандартных образцов государств – участников настоящего соглашения.

Решение о признании межгосударственных стандартных образцов будет приниматься Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). Межгосударственные стандартные образцы, признанные МГС, подлежат внесению в Реестр межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов.

Соглашением также регламентируется применение межгосударственных стандартных образцов в экономическом и научно-техническом сотрудничестве путем включения их в стандарты, соглашения или договоры для метрологического обеспечения измерений, испытаний веществ и материалов, калибровки, поверки, аттестации средств измерений.