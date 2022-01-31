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Законодательство РК
19:06 31.01.2022

Снижены тарифы на услуги предоставления подъездных путей в Казахстане

железная дорога Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
После поручения президента Касым-Жомарта Токаева по наведению порядка на подъездных путях правительство Казахстана приняло ряд мер по снижению тарифов в регионах, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, с 1 февраля в среднем на 80% снижены тарифы 21 субъекта в городах Нур-Султан и Алматы, а также в Кызылординской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской, Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областях.

Также снижены тарифы на 93% (с 1741,53 тенге/вагон*км до 118,07 тенге/вагон*км) ТОО «ARMAN KALA LTD», предоставляющего услуги подъездных путей в Павлодарской области. Данная мера положительно скажется на стоимости энергетического угля ТОО «Богатырь комир», являющегося основным поставщиком топлива для энергопроизводящих организаций Казахстана.

Кроме того, в целях объективного ценообразования на 92% снижены тарифы АО «Центр транспортного сервиса» (с 2117,98 тенге/вагон*км до 164,29 тенге/вагон*км), крупнейшего балансодержателя подъездных путей, расположенных на ключевых железнодорожных объектах страны.

Тарифы вводятся в действие с 1 марта текущего года. 

Указанные меры окажут положительный эффект на транспортные расходы и конечную стоимость товаров, в том числе продуктов питания. Работа правительства в данном направлении будет продолжена. Пресс-служба премьер-министра РК
Елена Беляева
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