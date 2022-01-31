В восьми регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

1 февраля на юге, юго-востоке Северо-Казахстанской области пройдет низовая метель*. На западе области синоптики прогнозируют туман. Ветер юго-западный на юге, юго-востоке области, порывы 15-20 м/с.

На западе, востоке Карагандинской области ожидается туман.

В центре Кызылординской области – туман.

На западе, севере Западно-Казахстанской области – низовая метель, гололед. На юго-востоке области – туман. Ветер южный, на севере, северо-западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске – низовая метель, гололед. Ветер южный, днем порывы 18 м/с.

На северо-востоке, юге Мангистауской области – туман. В городе Актау ночью и утром – туман.

На северо-востоке Актюбинской области – низовая метель, на юго-западе области гололед.

На севере и востоке Костанайской области – низовая метель. На юге области – туман. Ветер юго-западный, на востоке области 15-20 м/с.

*Низовая метель – ветровое перемещение выпавшего ранее снега. Концентрация частиц снега, поднятых ветром на среднюю или значительную высоту над землей, иногда достаточна для того, чтобы скрыть небо и даже солнце.