Лебединая верность: семейные истории Жумабаева и Сейфуллина

Образ женщины в казахском обществе священен. Женщины – хранительницы очага, верные спутницы своих мужей, их опора и поддержка. У казахов, как и у других тюркских народностей, женщина обязана быть фундаментом своей семьи, заботиться о муже, верить в него и всегда быть на его стороне. Все наслышаны о Жумабаеве и Сейфуллине. Но мало кто знает об их женах, которые пострадали не меньше, чем сами поэты, неся на себе клеймо жены врага народа. Редакция Zakon.kz рассказывает о реальных историях любви реальных людей.

Магжан и Зулейха Жумабаевы

Зулейха Жумабаева стала для Магжана первой и последней любовью. Они познакомились, будучи совсем юными: на одном из вечеров, когда Зулейха пела в окружении подруг, ее заметил Жумабаев. И тут же влюбился. Зулейхе тоже понравился Магжан. Еще бы – красивый, умный, чувственный, образованный, с вьющимися волнами волосами юный поэт мог очаровать любую девушку. Однако соединить себя узами брака им удалось лишь спустя долгие годы: оба прошли через брак (Зулейха – через вынужденный). В 1929 году Жумабаева арестовали и осудили на 10 лет за связь с алашординцами как пантюркиста и японского шпиона. До суда он находился в Бутырке, а срок отбывать его отправили в далекую Карелию. Зулейха, словно жена декабриста, следовала за своим мужем, куда бы его ни отправляли. Места заключения постоянно менялись; за все годы, что Магжан провел под арестом, Зулейха ездила к нему четырнадцать раз. После смерти поэта она ждала его реабилитации. Ей чудом удалось сохранить черновики и дневники Магжана. Она жила лишь мыслью о выпуске его сборника. Первый поэтический сборник Магжана был опубликован в 1989 году. Вскоре после этого долгожданного события Зулейха умерла на 96-м году жизни.

Сакен и Гульбахрам Сейфуллины

Обаятельный, элегантный, красивый и невероятно умный Сакен Сейфуллин был мечтой любой девушки, повстречавшей его. Со своей возлюбленной и будущей женой Сакен познакомился в Кызылжаре. Она была простой казашкой, не писаной красавицей, и сама считала себя недостойной Сакена. Он же повел себя иначе: несмотря на уговоры родителей Гульбахрам, влюбленные поженились. В 1929 году у четы родилась дочь Лаура. Однако в возрасте трех лет она умерла. В 1936 году у пары родился сын Аян. 24 сентября 1937 года Сакена арестовывают по обвинению в предательстве и контрреволюционных действиях. Гульбахрам тогда было всего 28 лет. С этого самого момента она не знала покоя: бегала от одного чиновника к другому, стараясь доказать невиновность мужа. Саму жену поэта отправили в АЛЖИР; по дороге туда заболел и умер Аян. Несмотря на то, что Гульбахрам была еще совсем молодой, она так и не вышла замуж повторно, а оставалась верной Сакену всю свою жизнь; чудом сохранила личные вещи мужа и золотые часы, которые вошли в золотой фонд музея поэта.