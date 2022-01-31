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Законодательство РК
20:11 31.01.2022

В соцсетях массово появляются фейковые аккаунты акима Алматы

аким Фото: nationalbank.kz
Пресс-служба акима города Алматы просит доверять только официальным источникам информации, передает Zakon.kz.
В связи с массовым появлением в социальных сетях аккаунтов, использующих имя акима Алматы, сообщаем о том, что данные профайлы являются фейковыми и не имеют отношения к акиму города Ерболату Досаеву. Пресс-служба акима Алматы

Ранее указом президента Касым-Жомарта Токаева экс-председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев был назначен акимом Алматы.

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