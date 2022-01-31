20:11 31.01.2022
В соцсетях массово появляются фейковые аккаунты акима Алматы
Фото: nationalbank.kz
Пресс-служба акима города Алматы просит доверять только официальным источникам информации, передает Zakon.kz.
В связи с массовым появлением в социальных сетях аккаунтов, использующих имя акима Алматы, сообщаем о том, что данные профайлы являются фейковыми и не имеют отношения к акиму города Ерболату Досаеву. Пресс-служба акима Алматы
Ранее указом президента Касым-Жомарта Токаева экс-председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев был назначен акимом Алматы.