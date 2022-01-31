Больше трех не собираться – карантин ужесточили в Атырауской области

Жителям Атырауской области рекомендовано:

при появлении первых симптомов респираторной инфекции (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой помощи по номеру 103; в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции; лицам старше 65 лет не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, товаров первой необходимости, а также посещения медицинских учреждений; рекомендуется воздержаться от посещения мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и правила личной гигиены; запретить скопление лиц группами более трех человек, за исключением членов одной семьи, на площадях, скверах, набережных, парках и в иных местах отдыха населения области; запретить зрелищные, торжественные, памятные, семейные мероприятия (банкеты, свадьбы, юбилеи), в том числе на дому, и иные мероприятия с массовым скоплением людей, за исключением участвующих в проекте Ashyq; обязательно наличие отрицательного результата ПЦР-теста не ранее 72 часов с момента выдачи справки для всех прибывающих из-за границы независимо от статуса вакцинации.

Кроме того, продлен карантин и ограничительные мероприятия на «Тенгизе» с соблюдением требований к выезду (въезду) работников, работающих вахтовым методом, до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Настоящее постановление вступает в законную силу со дня подписания.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.