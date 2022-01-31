Глава правительства Великобритании извинился за вечеринки в период локдауна

В первую очередь, я хочу извиниться. Извиниться за то, что было неправильным, и за то, каким был подход к этой теме. Нет смысла говорить, что то или иное поведение не нарушало ограничений или что сотрудники канцелярии очень тяжело трудились. Пандемия была тяжелым испытанием для всех, и мы просили людей по всей стране идти на неслыханные жертвы – не встречаться с любимыми, не навещать находящихся при смерти близких. Я понимаю гнев, который сейчас испытывают люди. Борис Джонсон

Как пишет ТАСС, глава британского правительства признал, что его извинений недостаточно, пообещав извлечь уроки из скандала и незамедлительно «внести изменения в организацию работы Даунинг-стрит и секретариата кабинета министров».

Отмечается, что на фоне публикации отчета расследования о скандальных вечеринках политика во время локдауна лидер британских лейбористов Кир Стармер обратился к Джонсону, призвав его уйти в отставку.