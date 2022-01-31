22:45 31.01.2022
При «длинном ковиде» вирус может выделяться в течение трех месяцев – эксперт
Фото: Zakon.kz
Эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы «Хелснет» Андрей Ломоносов посоветовал переболевшим COVID-19 людям сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, анализы на С-реактивный белок и D-димер для исключения риска дальнейшего развития болезни, передает Zakon.kz.
Как пишет gazeta.ru, если анализы покажут отклонение от нормы, то необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
Ломоносов отмечает, что воздействие коронавируса на организм очень индивидуально и о последствиях «омикрон-штамма» пока нет достаточных данных как в стране, так и во всем мире.
Эксперт уточнил, что при наличии плохого самочувствия можно сдать контрольный ПЦР-тест. При так называемом «длинном ковиде» вирус может выделяться в течение месяца, а в отдельных случаях три.