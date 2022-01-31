Ученые разработали невидимые человеческому глазу QR-коды

Как сообщает lenta.ru, материал непрозрачен для видимого света, но прозрачен для инфракрасного излучения. Таким образом, наносимые на определенные вещи QR-коды невидимы человеческому глазу, но хорошо различимы камерами смартфонов и прочих гаджетов.

По словам аспиранта Мустафы Догана, вместе с коллегами он нашел разновидность пластика для 3D-принтера, который пропускает ИК-излучение. Для подгонки материала и анализа образца специалист предложил использовать спектрофотометр.

В итоге Доган решил использовать два вида пластика, один из которых пропускал ИК-излучение. Это позволило добиться высокой степени читаемости будущих QR-кодов с помощью камеры.

Ученый считает, что невидимые QR-коды можно использовать на различных предметах, чтобы по наведению на них камеры пользователь мог бы узнать определенную информацию. Также он не исключает, что в будущем «камеру можно будет навести на любой объект, и она даст информацию об этом объекте».