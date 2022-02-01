Заведующую детсадом в ВКО уволили из-за сбора денег с подчиненных

Обращение рассмотрено на заседании Консультативно-совещательного органа по вопросам педагогической этики и защите прав педагогов организаций образования ВКО. Факт сбора денежных средств подтвердился. По рекомендации Консультативно-совещательного органа заведующая детским садом «Ертөстік» уволена с занимаемой должности. Председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Гулзат Кобенова

Об этом она сообщила в Facebook.

Отмечается, что в Комитет регулярно поступают жалобы и анонимного характера по сбору денежных средств с коллектива по различным поводам. В каждом деле разбираются сотрудники Комитета, ДОКСО, а также местные органы управления образования.