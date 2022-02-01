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Законодательство РК
01:13 01.02.2022

Заведующую детсадом в ВКО уволили из-за сбора денег с подчиненных

спальня Фото: Zakon.kz
Женщина собирала с трудового коллектива на проведение предстоящей государственной аттестации. Инцидент произошел в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.
Обращение рассмотрено на заседании Консультативно-совещательного органа по вопросам педагогической этики и защите прав педагогов организаций образования ВКО. Факт сбора денежных средств подтвердился. По рекомендации Консультативно-совещательного органа заведующая детским садом «Ертөстік» уволена с занимаемой должности. Председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Гулзат Кобенова

Об этом она сообщила в Facebook.

Отмечается, что в Комитет регулярно поступают жалобы и анонимного характера по сбору денежных средств с коллектива по различным поводам. В каждом деле разбираются сотрудники Комитета, ДОКСО, а также местные органы управления образования.

Елена Беляева
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