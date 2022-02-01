Каирбек Ускенбаев представил новые правила для назначения выплат на арендное жилье

Говоря о жилищных выплатах для арендной платы, Ускенбаев отметил, что в целях ускоренного решения вопросов отдельных категорий граждан президентом поручено выработать механизм выплат за аренду на коммерческом рынке жилья.

На сегодня в стране насчитывается порядка 590 тысяч очередников, из них 210 тысяч социально-уязвимого положения. Это многодетные семьи, инвалиды 1 и 2 группы, дети сироты, семьи с детьми - инвалидами. Из их числа согласно данным базы Минтруда порядка 70 тысяч граждан с доходами ниже 1-го прожиточного минимума, которых необходимо в короткие сроки обеспечить жильем. Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев

По его словам, разработаны правила назначения выплат за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде, в которых Отбасы банк определен оператором.

Банк будет проверять очередника критериям нуждаемости в жилье посредством информационной системы. Принцип адресной помощи основан на солидарной ответственности граждан: 50% будет покрываться за счет госсубсидий; оставшиеся 50% получатель оплачивает самостоятельно. Необходимая сумма для охвата поддержкой 70 тысяч граждан составит 50 млрд тенге, при этом, данная сумма может меняться ежегодно исходя из количества очередников. Каирбек Ускенбаев

Основные требования, предъявляемые к заявителю будут:

1) гражданство Республики Казахстан;

2) наличие совокупного дохода семьи за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не более 1-кратной величины прожиточного минимума;

3) подтверждение постановки на очередь в акимате в качестве нуждающегося в жилище;

4) наличие договора заключенным между собственником жилья и заявителем.

Для назначения выплат заявитель обращается в банк посредством ЭЦП с приложением:

1) заявления на назначение выплат;

2) договора аренды жилья.

Остальные правоустанавливающие документы будут получены из соответствующих информационных систем.

Министр добавил, что Отбасы банк рассматривает и проверяет предоставленные документы на соответствие и в случае подтверждения зачисляет арендные платежи в течение 10 рабочих дней. Для снижения нагрузки на республиканский бюджет необходимо софинансирование из местных бюджетов в размере 10%. То есть ежегодно затраты из республиканского бюджета составят - 40 млрд тенге и для местных бюджетов - 10 млрд тенге.