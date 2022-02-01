Каирбек Ускенбаев представил новые правила для назначения выплат на арендное жилье
Говоря о жилищных выплатах для арендной платы, Ускенбаев отметил, что в целях ускоренного решения вопросов отдельных категорий граждан президентом поручено выработать механизм выплат за аренду на коммерческом рынке жилья.
На сегодня в стране насчитывается порядка 590 тысяч очередников, из них 210 тысяч социально-уязвимого положения. Это многодетные семьи, инвалиды 1 и 2 группы, дети сироты, семьи с детьми - инвалидами. Из их числа согласно данным базы Минтруда порядка 70 тысяч граждан с доходами ниже 1-го прожиточного минимума, которых необходимо в короткие сроки обеспечить жильем.Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев
По его словам, разработаны правила назначения выплат за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде, в которых Отбасы банк определен оператором.
Банк будет проверять очередника критериям нуждаемости в жилье посредством информационной системы. Принцип адресной помощи основан на солидарной ответственности граждан: 50% будет покрываться за счет госсубсидий; оставшиеся 50% получатель оплачивает самостоятельно. Необходимая сумма для охвата поддержкой 70 тысяч граждан составит 50 млрд тенге, при этом, данная сумма может меняться ежегодно исходя из количества очередников.Каирбек Ускенбаев
Основные требования, предъявляемые к заявителю будут:
1) гражданство Республики Казахстан;
2) наличие совокупного дохода семьи за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не более 1-кратной величины прожиточного минимума;
3) подтверждение постановки на очередь в акимате в качестве нуждающегося в жилище;
4) наличие договора заключенным между собственником жилья и заявителем.
Для назначения выплат заявитель обращается в банк посредством ЭЦП с приложением:
1) заявления на назначение выплат;
2) договора аренды жилья.
Остальные правоустанавливающие документы будут получены из соответствующих информационных систем.
Министр добавил, что Отбасы банк рассматривает и проверяет предоставленные документы на соответствие и в случае подтверждения зачисляет арендные платежи в течение 10 рабочих дней. Для снижения нагрузки на республиканский бюджет необходимо софинансирование из местных бюджетов в размере 10%. То есть ежегодно затраты из республиканского бюджета составят - 40 млрд тенге и для местных бюджетов - 10 млрд тенге.