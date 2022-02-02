Особый характер - казахстанцы, рожденные в год Тигра

Известно, что наступивший 2022 год – год Тигра. Тигр – животное со специфичным характером, своенравный и упрямый хищник; он любит соревноваться и всегда ведет себя осторожно. Рожденные в год Тигра люди считаются ответственными; отличаются силой духа, любят быть в центре внимания. Они решительно идут в гущу событий и легко справляются с тем, что им препятствует. Мужественны, могут принимать опрометчивые решения, склонны к долгим размышлениям. Тигры – прирожденные лидеры и могут добиться успеха практически во всем, за что берутся. Среди знаменитостей Казахстана тоже есть люди, рожденные в год Тигра. Вот некоторые из них:

Марат Бисенгалиев. Родился 15 марта 1962 года. Советский и казахстанский музыкант, скрипач, заслуженный деятель Республики Казахстан. В 1991 году Бисенгалиев занял первое место на международном конкурсе имени Никанора Забалеты в Испании. После чего записал более четырнадцати компакт-дисков с крупнейшими западными звукозаписывающими компаниями. Является основателем камерного оркестра «Алтын-Алма».

Баян Алагузова. Известная казахстанская актриса, продюсер и телеведущая родилась 9 января 1974 года в Уральске. Известность пришла к ней с выходом фильма «Махаббат бекеті» (Станция любви). С 2006 года является также продюсером: Жанар Дугалова, Ерке Есмахан и группа «КешYOU» были ее протеже. По итогам 2014 года она заняла 21 место в списке «50 наиболее влиятельных женщин Казахстана» по версии издания «Vласть».

Санжар Мади. Родился 4 августа 1986 года в Алма-Ате. Известный актер дебютировал в фильме «Обратная сторона» в 2009 году. Сыграл в таких фильмах, как: «Елім-ай» («Возвращение») или «Город мечты», «Сказ о розовом зайце», «Ход конем», «Подружки», «Охота за призраком». Является заслуженным деятелем культуры Казахстана.

Данияр Кулумшин (BALA). Участник группы «Ninety One». Родился 19 февраля 1998 года в Актобе. Является самым молодым участником группы, лидирующий вокалист. Перед приходом в «Ninety One» состоял в музпроекте «Brotherhood». Один самых популярных молодых парней Казахстана.

Игорь Сон. Казахстанский тяжелоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2020 в Токио родился 16 ноября 1998 года в Уштобе. Свой спортивный путь начал в 2013 году на международном турнире – чемпионате мира среди юношей.