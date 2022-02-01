Советы юриста: как россиянину переписать свое жилье без казахстанских документов

Специалисты юридической клиники NARXOZ University отметили, что согласно ст. 9 закона «О правовом положении иностранцев», иностранцы, постоянно проживающие в Казахстане, в жилищных отношениях имеют те же права и несут те же обязанности, что и граждане РК.

В частности, иностранцы могут иметь в Казахстане на праве собственности жилище (за исключением временно пребывающих иностранцев) и иное имущество.

Следовательно, следует обратиться в органы внутренних дел и получить визу на постоянное проживание. Виза для постоянного проживания в Республике Казахстан (В8) выдается лицам, направляющимся в республику для оформления разрешения на постоянное проживание в РК; лицам, находящимся в РК, из стран, с которыми имеются международные договоры о безвизовом порядке въезда, ратифицированные Казахстаном. Юридическая клиника NARXOZ University

Между тем, согласно ст. 7 закона «О миграции населения», иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в РК с визой на постоянное проживание, либо прибывшие из государств, заключивших с Казахстаном соглашения о безвизовом порядке въезда и пребывания, обращаются в органы внутренних дел для получения разрешения на постоянное проживание.

Ознакомиться с подробной информацией можно здесь.

Последующее оформление прав на недвижимость производится в общем порядке.