15:50 01.02.2022
Токаев: Нужно искоренить коррупцию при установлении регулируемых государством цен
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам противодействия коррупции, передает Zakon.kz.
Особое внимание глава государства уделил искоренению коррупцию при установлении регулируемых государством цен.
Соответствующие уполномоченные органы при установлении цены должны тщательно изучить, насколько она обоснована. Наряду с экономическими факторами следует изучить вопрос, нет ли там чьих-то корыстных интересов. К примеру, отечественные производители постоянно жалуются на коррупцию в железнодорожной отрасли. Предпринимателей возмущает размер платы за использование подъездных путей к конкретному объекту. В связи с этим одновременно поступили обращения из нескольких регионов – Костанайской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Акмолинской и Павлодарской областей. Компании-монополисты самостоятельно подняли цены. А это сразу сказывается на цене товаров народного потребления. Касым-Жомарт Токаев