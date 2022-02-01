Условия развития коррупции никого особо не интересовали - Токаев

Как отмечено на сайте Акорды, глава государства считает, что эффективная борьба с коррупцией немыслима без сугубо правоохранительной работы.

Многие годы борьба сводилась к поимке взяточников с поличным без глубокого погружения в тему. Разные люди изобличались на одних и тех же должностях за решение одних и тех же вопросов. Коррупционеров регулярно ловили и отправляли за решетку, а причины и условия, из-за которых процветала коррупция, никого особо не интересовали. Лишь в последние годы наметился отход от этой практики. Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, можно отметить выявление коррупционных схем, связанных с субсидиями в сельском хозяйстве.

За последние пять лет государство выделило на поддержку аграриев более двух триллионов тенге. За это же время в данной сфере зарегистрировано 960 преступлений, к уголовной ответственности привлечено 450 лиц. Эта сфера на протяжении многих лет подвержена коррупции. Из-за этого государство понесло большой ущерб, подорвана продовольственная безопасность. В частности, из 80 миллиардов тенге, выделенных на обводнение пастбищных угодий, половина была потрачена не по целевому назначению. В прошлом году, когда была засуха, крестьяне не находили корма, был падеж скота. В некоторых регионах крестьянам в качестве субсидий выдавали солнечные батареи. Откровенно говоря, никто не задумывался в том, что нужно сельчанам. Для того, чтобы отчитаться, что освоены субсидии, цены на эти солнечные батареи указаны в кратном размере. Президент Казахстана

Все это произошло, как заявил президент, из-за безответственности уполномоченных органов.

Министерство сельского хозяйства и акимы должны нести ответственность за допущение такой растраты, – заключил президент.