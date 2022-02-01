Патрульная машина и кроссовер снесли забор дома при ДТП в Алматинской области

ДТП произошло 28 января в Илийском районе.

В областной полиции уточнили, что кроссовером Kia Sportage управляла женщина.

На 49-м км автодороги Байсерке – Карой – Междуреченск Kia Sportage выехал с обочины и допустил столкновение со служебной Hyundai Elantra. Далее патрульная машина по инерции снесла ограждение частного дома. Пресс-служба полиции Алматинской области

По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.