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Законодательство РК
16:44 01.02.2022

Патрульная машина и кроссовер снесли забор дома при ДТП в Алматинской области

ДТП Фото: pixabay
В Алматинской области произошло ДТП с участием патрульной машины, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло 28 января в Илийском районе.

В областной полиции уточнили, что кроссовером Kia Sportage управляла женщина.

На 49-м км автодороги Байсерке – Карой – Междуреченск Kia Sportage выехал с обочины и допустил столкновение со служебной Hyundai Elantra. Далее патрульная машина по инерции снесла ограждение частного дома. Пресс-служба полиции Алматинской области

По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.

В отношении водителя Kia Sportage составлен административный протокол по ст. 610, ч. 1 КоАП РК. Пресс-служба ДП Алматинской области

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