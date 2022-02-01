Мейрхат Касымбаев назначен председателем правления НК «ҚазАвтоЖол»

Мейрхат Касымбаев родился 21 апреля 1980 года в Восточно-Казахстанской области. Кандидат экономических наук. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Казахский гуманитарно-юридический университет. Получил специальности юриста и финансиста. Прошел курсы по государственному управлению в Лондонской школе экономики и политических наук, а также повышение квалификации в Сингапуре.

11 лет проработал на различных должностях в правоохранительных органах и структурах государственной службы. Более 10 лет – в сферах дорожного и инфраструктурного строительства.

Имеет государственные награды, благодарственные письма. Является попечителем образовательного фонда IQanat, который занимается поддержкой учеников из сельской местности.