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Законодательство РК
16:53 01.02.2022

Мейрхат Касымбаев назначен председателем правления НК «ҚазАвтоЖол»

Мейрхат Касымбаев Фото: КазАвтоЖол
Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК Мейрхат Касымбаев назначен на должность председателя правления АО «НК «ҚазАвтоЖол», сообщает Zakon.kz.

Мейрхат Касымбаев родился 21 апреля 1980 года в Восточно-Казахстанской области. Кандидат экономических наук. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Казахский гуманитарно-юридический университет. Получил специальности юриста и финансиста. Прошел курсы по государственному управлению в Лондонской школе экономики и политических наук, а также повышение квалификации в Сингапуре.

11 лет проработал на различных должностях в правоохранительных органах и структурах государственной службы. Более 10 лет – в сферах дорожного и инфраструктурного строительства.

Имеет государственные награды, благодарственные письма. Является попечителем образовательного фонда IQanat, который занимается поддержкой учеников из сельской местности.

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