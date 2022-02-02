Что посмотреть в феврале: 4 предстоящие кинопремьеры

Четыре кинопремьеры февраля:

«Падение Луны». Блокбастер, в котором сотрудник NASA (Холли Берри) и опальный астронавт (Патрик Уилсон) угоняют космический шаттл после того, как обнаруживают, что Луна на самом деле является «мегаструктурой», построенной злыми инопланетянами. «Падение Луны» поставил Роланд Эммерих, создатель таких научно-фантастических фильмов о массовом уничтожении, как «День независимости», «Годзилла» и «Послезавтра». Премьера в Казахстане: 3 февраля.

«Первый встречный». В этой кинокартине Дженнифер Лопес играет Кэт Вальдес, поп-мегазвезду, похожую на саму певицу, а колумбийский певец и актер Малума предстает в роли Бастиана. Они планируют связать себя узами брака на сцене во время концерта, но когда Кэт узнает, что Бастиан изменил ей незадолго до важного момента, она выбирает разведенного учителя математики Чарли (Оуэн Уилсон) и объявляет, что вместо Бастиана выйдет замуж за Чарли. Что из этого выйдет – остается загадкой, которую подготовили нам режиссеры. Премьера в Казахстане: 10 февраля.

«Сирано». Последней адаптацией пьесы Эдмона Ростана стал роскошный исторический мюзикл, написанный Эрикой Шмидт и поставленный Джо Райтом («Самые темные времена», «Искупление»). Однако удивительно то, что Питер Динклэйдж играет Сирано де Бержерака, аристократического солдата 17-го века, который боится признаться в любви к прекрасной Роксане (Хейли Беннетт). Рост актера 4 фута 5 дюймов (1,35 м); так что рост Сирано, а не его длинный нос заставляет его стесняться. Говорят, что Динклэйдж идеально подходит для классической роли. Кермоуд называет предстоящую кинопремьеру «фильмом, который нельзя пропустить». Премьера в Казахстане: 24 февраля.