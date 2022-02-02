Итоги-2021: яркие моменты триумфа с Единым оператором лотереи «Сәтті Жұлдыз»

Несмотря на тяготы прошлого года, Единый оператор лотереи «Сәтті Жұлдыз» сумел подарить казахстанцам яркие моменты триумфа. Так, в 2021 году в стране появились 112 новоиспеченных миллионеров – это счастливчики, решившие попытать удачу в лотерее и сумевшие поймать ее за хвост. Шесть человек стали обладателями новых автомобилей Camry, еще четыре – отметили новоселье в новых квартирах.

В общей сложности оператором выплачено почти 6 млрд тенге выигрышей – в классических тиражных и моментальных лотереях. Это стоимость 300 однокомнатных квартир в Алматы. Совокупный призовой фонд достиг более миллиарда тенге.

Продажи классической тиражной лотереи составили более 3,5 миллиарда тенге, классических моментальных лотерей – превысили 4 млрд тенге. Как отметили в пресс-службе «Сәтті Жұлдыз», общий вес проданных моментальных лотерей составил почти 10 тонн: если их выложить на земле, хватит на расстояние от Алматы до Талдыкоргана и обратно.

Не стояло на месте и развитие онлайн-направления. В минувшем 2021-м было запущено мобильное приложение на Android, благодаря которому участникам лотереи станет проще следить за своими выигрышами, пополнять кошелек и участвовать в розыгрышах.

Также оператор сменил домен, сократив его для удобства поиска. Новый - SZ.KZ.

Подобная модернизация привела к ожидаемым результатам: «Сәтті Жұлдыз» удалось попасть в топ популярных запросов в Google по итогам 2021 года. Упоминание компании оказалось на восьмом месте списка – люди вбивали в строку поиска фразу «Сәтті Жұлдыз купить билет». Указанный запрос обошел в списке даже извечное «билеты в кино».

Ушедший год запомнится коллективу «Сәтті Жұлдыз» двухразовым участием в акции «Ел тірегі – Елбасы» благотворительного фонда «Халык». Оператор раздал 2000 продуктовых наборов многодетным и нуждающимся семьям на общую сумму 52 млн тенге. Также было передано 100 сертификатов на общую сумму 1 млн тенге для пенсионеров.

Поучаствовали представители «Сәтті Жұлдыз» и в решении глобальных вопросов. За 2021 год 2 млрд тенге было переведено компанией в пользу развития казахстанского спорта, за весь период деятельности – почти 4 млрд тенге.

Новый год ознаменовался для участников лотереи «Сәтті Жұлдыз» новыми победами. Как сообщается, в последнем тираже был сорван суперприз 75 миллионов тенге в LOTO 6/49, победителями которого оказались счастливчики из Петропавловска, Талдыкоргана и нашей столицы.