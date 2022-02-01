Больше видеокамер установят в местах потенциальных митингов в Нур-Султане

Как показала ситуация в январе, государство и акимат обращают большое внимание на безопасность. На текущий момент в Нур-Султане в общей сложности установлено 26 462 видеокамеры. Дополнительно в 2021 году было установлено 500 камер – мы получили срочный запрос от силовых структур о том, чтобы поставить камеры в общественных местах, где будут проходить большие митинги. Около 2 тыс. камер установлено в объектах здравоохранения. В этом году мы эти проекты продолжаем. Также в прошлом году мы внесли поправки в закон о ГЧП и в этом году запустили расширение проекта «Сергек» уже на дворовые камеры – 7,5 тыс. камер. Кроме этого мы берем еще 210 камер – это совместно с департаментом полиции. Речь идет о 180 линейных камерах и 30 камерах на перекрестках. Руководитель Управления цифровизации и государственных услуг Ботагоз Касабек

Необходимость установки дополнительных камер она объяснила тем, что город растет, увеличивается и количество дорог и перекрестков.

В целом на текущий момент мы отработали полностью установку камер в районах «Алматы» и «Байконур». По району «Сарыарка» сейчас идет обследование техническое, после того как завершим, примемся за Есильский район. Руководитель Управления цифровизации и государственных услуг Ботагоз Касабек

Она же сообщила, что предоставить широкой общественности данные о том, где эти камеры будут установлены, пока не могут, так как «это очень опасно с антитеррористической точки зрения».