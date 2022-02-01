Зеленский увеличит армию Украины на 100 тысяч человек

Как сообщает офис главы Украины, будет создано 20 дополнительных бригад в составе ВСУ.

Документ предусматривает увеличение зарплат военнослужащих и укрепление обороноспособности страны. Планируется переход армии на профессиональную основу и увеличение срока службы военнослужащих на контрактной основе.

Этот указ не потому, что скоро война. Это я говорю для всех. Этот указ для того, чтобы скоро и в дальнейшем был мир, мир в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский

В последнее время Киев и страны Запада обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на территорию Украины. В Москве отвергают эти обвинения, заявляя, что подобных планов у России нет. Тем не менее Украина получает от США и западных партнеров военную помощь, а США, Великобритания и Евросоюз готовят новые санкции в отношении РФ, которые обещают применить в случае «агрессивных действий» с российской стороны.