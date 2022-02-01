19:13 01.02.2022
Пассажирский автобус сгорел в Кызылорде
Фото: Instagram/qyzylorda_tjd
Автобус Zhong Tong Bus первого маршрута, принадлежащий ТОО «Автобусный парк «Кызылорда», полностью сгорел.
В салоне находились 16 пассажиров, все самостоятельно покинули автобус. Жертв и пострадавших нет.
В 13:49 пожар был локализован, в 13:53 ликвидирован. Причина пожара устанавливается. В тушении было задействовано девять сотрудников и три единицы техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Пресс-служба ДЧС Кызылординской области