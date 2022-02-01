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20:01 01.02.2022

Группа Aerosmith отменила европейский тур из-за коронавируса

Aerosmith Фото: Instagram/aerosmith
Легендарная американская рок-группа Aerosmith отменила свой европейский тур из-за продолжающейся эпидемии COVID-19, передает Zakon.kz.

Об этом музыканты сообщили на своей странице в социальных сетях.

Мы с огромным сожалением сообщаем об отмене нашего европейского турне, запланированного на июнь и июль 2022 года. Наша команда внимательно следила за распространением COVID-19 и сопутствующими ограничениями, после чего пришла к выводу, что мы, к сожалению, не сможем провести концерты в Европе, – говорится в обращении группы к поклонникам.

Музыканты подчеркнули, что здоровье и безопасность фанатов превыше всего.

Участники группы были намерены сыграть в Европе программу из своих лучших песен.

Оксана Житникова
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