Группа Aerosmith отменила европейский тур из-за коронавируса

Об этом музыканты сообщили на своей странице в социальных сетях.

Мы с огромным сожалением сообщаем об отмене нашего европейского турне, запланированного на июнь и июль 2022 года. Наша команда внимательно следила за распространением COVID-19 и сопутствующими ограничениями, после чего пришла к выводу, что мы, к сожалению, не сможем провести концерты в Европе, – говорится в обращении группы к поклонникам.

Музыканты подчеркнули, что здоровье и безопасность фанатов превыше всего.

Участники группы были намерены сыграть в Европе программу из своих лучших песен.