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02:09 02.02.2022

Ребенку, оставленному отцом в больнице, выдали документы

Отец оставил в больнице, выдали документы Фото: Instagram/rustam.abdrakhmanov
Казахстанцев возмутила история о мальчике, которого отец оставил в Детской городской клинической больнице №𝟐 Алматы без присмотра. Полицейские провели брифинг по этому поводу, сообщает Zakon.kz.

Брифинг провел заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.

Выяснилось, что Мейрамбек Тлепбаев 𝟏𝟗𝟖𝟓 года рождения, приехал в город Алматы из Жамбылской области в начале сентября 2021 года. Постоянного места жительства у них не было

Со слов гр.Тлепбаева М.А. ребенка зовут Тілепбаев Тәңірберген, 𝟏𝟕.𝟎𝟕.𝟐𝟎𝟐𝟎 года рождения, однако, подтверждающие документы отсутствовали, то есть свидетельство о рождении на ребенка, он как отец не получал. Замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов

Отец пообещал, что пока ребенок будет госпитализирован, он оформит все необходимые документы. Однако в итоге пропал. Как уточняется, полицейские неоднократно выезжали в район, но найти мужчину так и не смогли. Ребенок находился в больнице более четырех месяцев.

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По словам Рустама Абдрахманова, 1 февраля 2022 года, при содействии коллег из заинтересованных служб, были проведены все необходимые мероприятия по документированию ребенка и выдаче свидетельства о рождении.

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