Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:53 02.02.2022

Мангистауская область перешла в «желтую» зону

Коронавирус Мангистау Фото: Zakon.kz
1 февраля в Мангистауской области выявили 46 случаев заболевания COVID-19. Кроме Мангистауской в «желтой» зоне также находятся Кызылординская область и Шымкент, сообщает Zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 февраля 2022 года,

  • в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

  • в «желтой» зоне: Шымкент, Кызылординская, Мангистауская области;

  • в «зеленой» зоне: Туркестанская область.

Казахстан COVID-19 2 февраля

Фото: МВК по нераспространению КВИ

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан Мангистауская область
Токаев призвал пересмотреть направления антикоррупционной деятельности
01.02.2022
Какие изменения ждут казахстанцев с февраля 2022 года
01.02.2022
Дарига Назарбаева находится в отпуске без содержания — помощник
01.02.2022
Главный санитарный врач Нур-Султана подписала новое постановление
01.02.2022
Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации президента
01.02.2022
Главная Топ LIVE Все