08:53 02.02.2022
Мангистауская область перешла в «желтую» зону
Фото: Zakon.kz
1 февраля в Мангистауской области выявили 46 случаев заболевания COVID-19. Кроме Мангистауской в «желтой» зоне также находятся Кызылординская область и Шымкент, сообщает Zakon.kz.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 февраля 2022 года,
в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;
в «желтой» зоне: Шымкент, Кызылординская, Мангистауская области;
в «зеленой» зоне: Туркестанская область.
Фото: МВК по нераспространению КВИ