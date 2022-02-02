Мангистауская область перешла в «желтую» зону

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 февраля 2022 года,

в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

в «желтой» зоне: Шымкент, Кызылординская, Мангистауская области;

в «зеленой» зоне: Туркестанская область.