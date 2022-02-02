Советы юриста: как вернуть некачественный товар

Все мы знаем, что в течение гарантийного срока, предоставленного продавцом, потребитель может заменить товар, отремонтировать, вернуть товар и получить обратно денежные средства. А если вам не предоставили гарантийный срок, то первое, на что мы должны обратить внимание, – это гарантия завода изготовителя. Так, как согласно п.2 ст.23 Закона РК «О защите прав потребителей», продавец не имеет права уменьшать гарантию завода изготовителя. Юридический консультант ПЮК Adilzanger, председатель ОЮЛ «Республиканская ассоциация потребителей Казахстана» Жаслан Айтмаганбетов

По его словам, если в документах или на сайте изготовителя имеется гарантия, то данная гарантия берется в применение.

– А если гарантия не предоставлена ни продавцом, ни изготовителем?

– В этом случае мы опираемся на п.2 ст.17 Закона «О защите прав потребителей», согласно которому потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками товара, в течение разумных сроков, но не более двух лет. Следовательно, в рамках действующего законодательства существует два года гарантии для потребителя, даже при отсутствии указания срока.

– Если же гарантийный срок составляет 6 месяцев, год, то есть менее двух лет?

– В таком случае требования, связанные с недостатками товара, так же предъявляются в течение двух лет в соответствии с п. 2 вышеуказанной ст.17 Закона «О защите прав потребителей».

– У многих возникнет вопрос: какая разница между гарантией продавца (изготовителя) и гарантией закона?

– В течение официальной гарантии продавца (изготовителя) при предъявлении претензии продавец должен либо выполнить требования потребителя, либо доказать вину потребителя. Во втором же случае, касательно гарантии двух лет по закону, потребитель должен доказать, что товар был передан потребителю с недостатками, то есть доказать брак, об этом говорит ст.429 ГК РК.