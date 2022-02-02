Пять интересных фактов из истории зимних Олимпийских игр

История фигурного катания и хоккея с шайбой началась на летних Олимпийских играх. Впервые соревнования по фигурному катанию состоялись в 1908 году в Лондоне. В 1920 году на Олимпиаде в Антверпене можно было наблюдать за игрой в хоккей с шайбой. С появлением зимних Олимпийских Игр оба вида спорта перешли в зимнюю программу. Это произошло в 1924 году в Шамони.

Скиджоринг. Первый и последний раз скандинавский вид спорта, в котором лыжник пристегивается ремнями к упряжке, появился на Олимпиаде в Санкт-Морице в 1928 году в качестве демонстрационного. Тогда использовали лошадей в качестве тяговой силы. А в 1932 году в Лейк-Плэсиде были представлены гонки с собаками.

Отсутствие снега. Олимпиада 1964 в Инсбруке оказалась под угрозой срыва из-за малого количества снега и льда. Австрийская армия доставила с гор 20 тысяч блоков льда и 40 тысяч кубометров снега. А сразу же после завершения Игр на город обрушился снегопад.

Достижения сборной Норвегии. Норвегия – страна с населением всего в пять миллионов человек, но в зимних видах спорта не знает себе равных. В общей сложности норвежцы завоевали 368 медалей.

Призеры летних и зимних Игр. Стать членом олимпийской команды невероятно трудно, завоевать награду – еще сложнее. Но история знает спортсменов, которым удалось завоевать награды на зимних и на летних Играх: Эдди Иган (США), Якоб Тамс (Норвегия), Криста Лудинг-Ротенбургер (Германия), Клара Хьюз (Канада), Лорин Уильямс (США).