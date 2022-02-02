15:15 02.02.2022
Каныш Избастин покинул Совет директоров компании «КазАгроФинанс»
Фото: baiterek.gov.kz
Изменен состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс» – покинул свой пост Каныш Избастин, передает Zakon.kz.
Решением единственного акционера от 26 января 2022 года из состава Совета директоров исключен Каныш Избастин – председатель Совета директоров, – говорится в сообщении KASE.
Отмечается, что с учетом внесенного изменения Совет директоров АО «КазАгроФинанс» состоит из пяти человек: Джуанышбаева А.К., Мурзагалиева А.Е., Мадиев С.Н., Оразбаев Р.С., Прашев А.Г.
Ранее Избастин покинул нацхолдинг «Байтерек».