Каныш Избастин покинул Совет директоров компании «КазАгроФинанс»

Решением единственного акционера от 26 января 2022 года из состава Совета директоров исключен Каныш Избастин – председатель Совета директоров, – говорится в сообщении KASE.

Отмечается, что с учетом внесенного изменения Совет директоров АО «КазАгроФинанс» состоит из пяти человек: Джуанышбаева А.К., Мурзагалиева А.Е., Мадиев С.Н., Оразбаев Р.С., Прашев А.Г.

Ранее Избастин покинул нацхолдинг «Байтерек».