Более 40 человек застряли на канатной дороге в Сочи

Как сообщает rg.ru, эвакуирован 41 человек (детей среди них не было). Людей Медицинская помощь никому из туристов не понадобилась. Для лыжников и сноубордистов, оказавшихся буквально в подвешенном состоянии, было организовано горячее питье.

ЧП произошло на горнолыжном курорте «Красная Поляна». На месте работали 14 спасателей курорта и 10 человек персонала.

Прокуратура Адлерского района Сочи организовала проверку по факту остановки канатной дороги.