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00:28 03.02.2022

Более 40 человек застряли на канатной дороге в Сочи

зима Фото: pixabay
Произошла техническая остановка канатной дороги К-13 открытого кресельного типа в Восточном секторе, которая курсирует от отметки 900 до 1370 метров над уровнем моря, передает Zakon.kz.

Как сообщает rg.ru, эвакуирован 41 человек (детей среди них не было). Людей Медицинская помощь никому из туристов не понадобилась. Для лыжников и сноубордистов, оказавшихся буквально в подвешенном состоянии, было организовано горячее питье.

ЧП произошло на горнолыжном курорте «Красная Поляна». На месте работали 14 спасателей курорта и 10 человек персонала.

Прокуратура Адлерского района Сочи организовала проверку по факту остановки канатной дороги.

Елена Беляева
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