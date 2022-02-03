Спрос на Электронной бирже труда превысил предложение почти в 2 раза

Как отметили в Минтруда, большее количество вакансий размещено работодателями в последнем квартале, в то время как соискатели, напротив, проявляли активный интерес к новой или дополнительной работе в первые 3 месяца 2021 года.

В 2021 году наблюдалась тенденция роста публикуемых работодателями вакансий в квартальной динамике.

Так если в первом квартале на ЭБТ было размещено наименьшее количество вакансий – 190,6 тыс., то уже в четвертом их стало в 1,8 раз больше или 335,2 тыс.

В месячном разрезе наименьший спрос также пришелся на период январь-март, когда предприятия размещали не более 66 тыс. вакансий в месяц.

Пиковыми по числу объявлений о работе оказались сентябрь и октябрь с 137,9 тыс. и 139,6 тыс. вакансиями соответственно. Такая динамика объясняется с одной стороны, традиционным затишьем в начале года, связанным с формированием планов на предстоящий год и неторопливым стартом проектов, с другой стороны – активизацией компаний в осенний-предзимний период, когда необходимо подключить дополнительные ресурсы для успешного завершения работ и задач до конца года.

Говоря об активности соискателей, в Минтруда отметили, что произошла противоположная динамика. Так, наибольшее количество резюме было размещено на ЭБТ в первом квартале – 179,1 тыс., снизившись к концу года на 41% и составив 105,2 тыс. резюме в четвертом квартале.

В месячном отрезке наибольшая заинтересованность соискателей в новой работе проявилась в январе и апреле с размещением 66,2 тыс. и 69,2 тыс. резюме соответственно. В свою очередь минимальное предложение на ЭБТ зафиксировано в декабре – 21,2 тыс. резюме.

Данные тенденции говорят о том, что с наступлением нового года люди начинают искать новые возможности и пытаются найти новую работу уже с самого начала года, тогда как конец года не является привлекательным для поиска работы, что выражается уходом части соискателей в пассивный режим, а также ассоциируется у них с завершением проектов и соответственно отсутствием необходимости работодателей в их найме. управляющий директор ЦРТР Александра Молчановская

Если смотреть по регионам, наибольшая потребность в трудовых ресурсах отмечалась в городах Нур-Султан и Алматы, где в течение 2021 года было размещено 117,9 тыс. и 109,8 тыс. вакансий соответственно. Что логично в условиях стремительного экономического развития этих двух мегаполисов.

В результате на города Нур-Султан и Алматы пришлось 20% всего годового спроса на ЭБТ. Меньше всего вакансий же опубликовано в Северо-Казахстанской (31,1 тыс.), Мангистауской (34,2 тыс.) и Кызылординской (34,6 тыс.) областях.

В то же время предложение рабочей силы было преимущественно больше в южных областях, что конечно же объясняется их демографическим положением.

Так, лидером по числу размещенных резюме в 2021 году оказалась Туркестанская область, где доля соискателей составила 11,4% от всего предложения или 70,5 тыс. резюме. Также значительное число резюме было размещено в Алматинской и Жамбылской областях (52,9 тыс. и 52,5 тыс. резюме соответственно). Тем временем меньше всего работу искали в Акмолинской (16,7 тыс. резюме) и Северо-Казахстанской (17,2 тыс.) областях. Минтруда

В количественном исчислении предложение номинально покрывало спрос в Мангистауской и Жамбылской областях, где на 100 опубликованных вакансий приходилось 96-97 резюме. Условный дефицит же наблюдался в Нур-Султане и Костанайской области, где количество вакансий превышало число резюме в 4 раза (24-27 резюме на 100 вакансий).

Регионом с наибольшим избытком резюме стала Кызылординская область, здесь за год на 100 вакансий приходилось 131 резюме.

По данным Центра, в 2021 году почти во всех регионах работодатели искали преимущественно квалифицированных рабочих – на них пришелся 71% всех вакансий. При этом основной спрос сложился в сферах оказания прочих услуг, образования и здравоохранения. Относительно высокий спрос на неквалифицированный труд зафиксирован в Туркестанской (58% спроса региона), Алматинской (44%), Кызылординской (43%) и Актюбинской (42%) областях.

Топ востребованных профессий на ЭБТ в прошлом году возглавили охранники, водители автомобилей, медицинские братья/сестры, воспитатели, спрос на которых был высок в течение всего года.

Если рассматривать половозрастную структуру пула соискателей, то за прошедший год большинство из них составляли женщины, наиболее активно искавшие работу в городах республиканского значения: Нур-Султане (63% предложения в городе), Алматы (60%) и Шымкенте (59%), подавляющее число которых молодые женщины до 35 лет. Почти треть всех резюме в Актюбинской (29%), Кызылординской (29%), Мангистауской (28%), Карагандинской (27%) областях, Нур-Султане (28%) и Шымкенте (27%) были от молодых соискательниц в возрасте 16-25 лет.