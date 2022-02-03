Cобытия в Казахстане отражаются на региональной стабильности всей Центральной Азии — СМИ

Как пишет Ostexperte, все началось с протестов против повышения субсидируемых государством цен на сжиженный газ, который используется в Казахстане для заправки большинства автомобилей и, таким образом, оказывает прямое экономическое воздействие на большинство граждан.

Демонстрации, начавшиеся 2 января в Мангистауской области на западе страны, к 4 января быстро распространились на многие другие регионы, включая крупнейший город страны и бывшую столицу Алматы. Во второй половине дня 5 января в основном мирные гражданские демонстрации быстро переросли в попытку захвата государственных структур военизированными формированиями.

В ходе вооруженных действий стратегические объекты, такие как аэропорт, полицейские участки, телевизионные станции и военные склады, подверглись нападению и в период с 6 по 8 января были в значительной степени захвачены боевиками. Кроме того, были сожжены здания администрации Алматы, прокуратуры и несколько телестудий. Вандализм, разграбление более 1000 магазинов и повсеместная угроза гражданам стали результатом того, что, казалось, началось как мирный протест против отдельных действий правительства.

Скоординированные силы извне

Уже известно, что финансируемые из-за рубежа и обученные бойцы террористических организаций воспользовались первоначальной динамикой мирного протеста для своих целей. Местные наблюдатели насчитывают до 20 000 таких боевиков, которые время от времени хулиганили в Казахстане, пишет автор материала.

Руководитель Делегации германской экономики в Центральной Азии Ховсеп Восканян описывает эти события: «Ситуация явно указывала на контролируемое, скоординированное и долгосрочное действие, а не на спонтанную и несогласованную реакцию толпы, как мы это видели до полудня 5 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который оперативно отреагировал на требования демонстрантов, отменив повышение цен на газ, предпринял дальнейшие шаги в интересах национальной безопасности в результате драматических событий. Вечером 5 января он обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Основанный в 1992 году военный альянс, в который помимо Российской Федерации и Казахстана входят Армения, Беларусь, Киргизия и Таджикистан, в течение нескольких часов отреагировал историческим решением – решением начать первое с момента основания экстерриториальное развертывание миротворческих сил альянса».

Государства-члены ОДКБ направили более 2000 военнослужащих, основной задачей которых было обеспечение безопасности стратегических объектов, прежде всего в столице Нур-Султане, Алматы и на космодроме Байконур. Освобождение города Алматы от вооруженных боевиков, то есть оперативные боевые действия, остались за казахстанскими вооруженными силами и силами безопасности страны.

Приказ президента Токаева вечером 5 января о немедленном открытии огня по военизированным формированиям последовал потому, что почти все мирные демонстранты к тому моменту уже покинули места массового скопления. При этом интерпретация приказа открыть огонь на поражение против протестующих не уместна, поскольку мирные демонстрации уже давно сменились вооруженными беспорядками. Это фундаментальное различие, в том числе и в отношении количества вовлеченных групп людей, зарубежные СМИ в своих многочисленных сообщениях, однако, опустили, указывает автор материала. С вводом миротворческих сил ОДКБ, после боев, имевших место 6 и 7 января, были освобождены центральный стратегический пункт и значительная часть города Алматы.

С 10 января местный общественный транспорт и большинство магазинов снова работают в штатном режиме, гражданам обеспечены основные услуги, а также работает интернет. Официальные лица говорят о не менее 225 погибших в результате беспорядков, в том числе не менее 19 военнослужащих и полицейских. Кроме того, более 4300 человек получили ранения, в том числе 1600 сотрудников силовых структур, около 10 000 человек были арестованы.

Вывод войск

Вывод войск ОДКБ начался 13 января и в настоящее время полностью завершен. На сегодняшний день все миротворцы вернулись на родину. Первая миссия альянса значительно стабилизировала ситуацию в Казахстане менее чем за неделю, не оправдались опасения некоторых экспертов о возможном длительном присутствии иностранных войск в стране, пишет автор материала.

В качестве политической реакции президент Токаев назначил новый кабинет министров, который через несколько дней был одобрен парламентом. Перед правительством премьер-министра Алихана Смаилова, ранее занимавшего посты министра финансов и вице-премьера, сейчас стоит задача, с одной стороны, ликвидировать ущерб, причиненный этим непродолжительным, но тяжелым кризисом, с другой – продолжить политику реформ.

В программной речи перед парламентом 11 января президент Токаев подтвердил свое намерение продолжать масштабные реформы экономической, политической и социальной жизни в Казахстане. Помимо политической повестки, этому также способствует недавняя кадровая реструктуризация на уровне высших должностных лиц. Президент заявил о полном восстановлении общественного порядка и активизации диалога с населением как следствие «крупнейшего кризиса со времен независимости страны». Ущерб в Алматы и других регионах должен быть устранен в кратчайшие сроки. Направлена ​​на нормальную работу финансовой системы, транспортного сектора и цепочек поставок товаров повседневного спроса, особенно продуктов питания.

Общая ситуация в Казахстане в настоящее время стабильная, отмечает автор материала. Однако для ситуации с безопасностью в стране крайне важно успешное завершение продолжающейся антитеррористической операции. Перед специальной следственной группой была поставлена ​​задача привлечь к ответственности всех боевиков, причастных к преступлениям против мирного населения, и раскрыть все причины и подробности трагедии.

Государственная помощь оказывается семьям погибших сотрудников полиции, военнослужащих и гражданских лиц. Правительство планирует предоставить этим семьям среди прочего жилье, образование и другие формы поддержки. Гарантии защиты были также даны иностранным инвесторам. Дискуссии с немецкими компаниями, работающими в Казахстане, показали, что массовые беспорядки пока не оказали существенного влияния на деловой климат и Казахстан как место для ведения бизнеса с точки зрения немецких инвесторов. Здесь Казахстан выигрывает от своей новаторской роли в Центральной Азии, которую он должен поддерживать и расширять в будущем в интересах своей национальной экономики и экономической основы для проведения дальнейших политических реформ.

Вопрос стабильности региона

Последние события в Казахстане касаются не только будущего страны с точки зрения внутреннего развития, распределения политической власти и экономических и социальных вопросов для населения. Скорее, речь идет также о вопросе региональной стабильности в Центральной Азии, а этот аспект, в свою очередь, имеет высочайшее геостратегическое значение, отмечает автор материала.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ясно дал понять, что дестабилизация Казахстана в корне противоречит интересам не только России, которая имеет одну из самых длинных сухопутных границ в мире с Казахстаном, но и интересам Европы. Государственный советник, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И также подтвердил решимость своей страны не допустить хаотического и неконтролируемого развития беспорядков в Казахстане. В качестве ключевых угроз были названы религиозный экстремизм, территориальный сепаратизм и насильственный терроризм. Части западного медийного ландшафта, которые часто не имеют ни основательных знаний о стране и регионе, ни четкого представления о реальных политических констелляциях, также должны посвятить себя такому анализу.

Спонтанная, часто однобокая медийная эйфория по поводу протестов с якобы «благими» мотивами и законными опасениями должна уступить место трезвому анализу политических и социальных условий, который также должен подразумевать, что не все протесты всегда приводят к желаемым результатам и улучшению положения, пишет автор материала. В новейшей истории события в странах «арабской весны», в частности, показывают, как многообещающие изначально протестные движения могут привести к свержению авторитарных порядков еще более репрессивными или даже исламистскими системами. Такой сценарий не может быть в интересах Германии и Европы ни для одной из стран Центральной Азии, потому что последствия будут в виде новых волн миграции, усиления радикализации и дестабилизации все более интегрирующегося региона с непредсказуемыми пропорциями прямо у порога Европы.

Операция ОДКБ в Казахстане показала, что Россия, а также Китай, который, однако, не принимал активного участия, но демонстрировал явную политическую поддержку, в качестве основных сил правопорядка в Центральной Азии и, следовательно, в фундаментальной части Евразии, способны разрешать конфликты без вмешательства Запада. Такое развитие событий, как в Грузии или на Украине, как некоторые аналитики уже предвещают с выражением некого сочувствия, для Казахстана в силу его геополитического положения нереально и нежелательно.