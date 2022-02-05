Великие казахские батыры – факты из жизни легендарных героев

Про этих героев рассказывают, укладывая детей спать; их ставят в пример подрастающему поколению, их подвиги воспевают в песнях, сказаниях и кинолентах. Богенбай, Кабанбай, Райымбек, Баян и другие легендарные воины, имена которых навсегда останутся в памяти казахского народа.

Кобыланды. Народный герой из рода кара-кипчак, живший во время правления Шайбани Абулхаир хана. Он служил хану верой и правдой. В эпосах о Кобыланды рассказывается об его подвигах в сражениях против сефевидов и чатаидов. По словам Шакарима, Кобыланды стал одной из причин откочевания Керея и Жанибека. Батыр в поединке убил Акжол бия из аргынов. Султаны потребовали у Абулхаира выдать им Кобыланды, чтобы свершить над ним суд по законам шариата, но хан отказался. На следующий же день основатели Казахского ханства откочевали.

Карасай батыр. Герой казахско-джунгарской войны из рода шапырашты. Служил хану Есиму и Жангиру. Он отличался большой силой, ловкостью и был крупного телосложения. Участвовал в Орбулакской битве, где одержал победу над 50-тысячным джунгарским войском, которое вдвое превосходило по численности казахско-бухарскую армию. Батыр сражался против врага вплоть до очень преклонного возраста и погиб на войне с джунгарами.

Батыр Баян. Участник 200-летней войны Казахского ханства против джунгар, батыр хана Абылая. В одном из сражений, когда Абылая окружили джунгарские воины, именно батыр Баян спас хана, после чего Абылай взял его к себе на службу. Согласно преданию, в одном из сражений Баян берет в плен дочь джунгарского воина, в которую влюбляется. Однако она полюбила его брата, Нояна, которого убедила бежать к своим сородичам. За такое предательство Нояна, по законам степи, должны были казнить. Баяну пришлось сделать это самому: покинув военный лагерь с двумя стрелами, он застрелил и джунгарку, и брата.

Богенбай батыр. Национальный герой Казахского ханства, великий полководец, командующий армиями трех жузов в борьбе против джунгарского ига, который не знал поражений. В 1729 году, во время великого Анракайского сражения, Богенбай батыр во главе армии вместе с Кабанбай батыром и Райымбеком разгромили войско джунгар. Умер в преклонном возрасте, сидя на коне.

Кабанбай батыр. Знаменитый казахский батыр из племени найман. Настоящее имя – Ерасыл. Один из военачальников казахско-джунгарской войны. Провел 103 поединка и не проиграл ни одного. Отличался необыкновенной физической силой, современники писали, что Кабанбай мог поднять на плечах лошадь.

Батыр! Ты — мой разящий без промаха меч. Ты сегодня обрел славу. Абылай хан Кабанбай батыру после Шаганского побоища