Скончался заслуженный артист КазССР

Сегодня ушел из жизни заслуженный артист КазССР, почетный гражданин Петропавловска, режиссер-постановщик областного русского драматического театра им. Н. Погодина Виктор Григорьевич Шалаев. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Виктора Григорьевича! Управление культуры, развития языков и архивного дела акимата СКО

На сайте театра отмечено, что Виктор Шалаев родился в 1946 году в Ярославской области.

В 1968 году окончил Горьковское театральное училище (актер театра драмы), Карагандинский государственный университет (заочно), факультет социологии.

В Северо-Казахстанском областном драматическом театре им. Н. Погодина работал с 1980 года.

За создание на сцене таких ролей, как Чокан Валиханов в спектакле «Чокан Валиханов», Цезарь в спектакле «Антоний и Клеопатра», Сталин в спектакле «Дети Арбата» в 1987 году был удостоен звания «Заслуженный артист Казахской ССР».

В творческом арсенале артиста Шалаева свыше 100 ролей.

В феврале 2004 года Шалаев был утвержден художественным руководителем театра им. Н. Погодина и проработал в этой должности до января 2012 года.

С 2012 года являлся режиссером-постановщиком театра.

За годы работы в качестве режиссера Шалаевым поставлено более 30 спектаклей.