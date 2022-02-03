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Законодательство РК
19:53 03.02.2022

Мародера, ограбившего торговый дом в Алматы, задержали полицейские ЗКО

Задержали мародера,ЗКО, торговый дом Алматы Фото: Zakon.kz
Подозреваемого, причастного к грабежам во время массовых беспорядков в Алматы, задержали в Западно-Казахстанской области. В его автомобиле обнаружили 23 сотовых телефона, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль ВАЗ-2110, состоящий на российском учете, остановили во время рейда.

Полицейские получили оперативную информацию на мужчину. Согласно ей, 5 января во время массовых беспорядков в Алматы, мужчина участвовал в разграблении торгового дома «Москва».

Он открыто похитил 31 сотовый телефон, три ноутбука и три планшета. По данному факту ведется досудебное расследование. Пресс-служба МВД РК

Константин Вноровский
Беспорядки-2022 Алматы Западно-Казахстанская область
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