Мародера, ограбившего торговый дом в Алматы, задержали полицейские ЗКО

Автомобиль ВАЗ-2110, состоящий на российском учете, остановили во время рейда.

Полицейские получили оперативную информацию на мужчину. Согласно ей, 5 января во время массовых беспорядков в Алматы, мужчина участвовал в разграблении торгового дома «Москва».