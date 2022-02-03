Байден объявил о ликвидации главы «Исламского государства»

По информации РБК, прошлой ночью военные США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии.

Благодаря мастерству и храбрости наших вооруженных сил мы ликвидировали с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Кураши – лидера ИГ*. Президент США

* ИГ – запрещенная в Казахстане и ряде других стран экстремистская организация.



