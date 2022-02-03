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20:08 03.02.2022

Байден объявил о ликвидации главы «Исламского государства»

оружие в руках Фото: pixabay
Президент США Джо Байден сообщил, что американские Силы специального назначения ликвидировали главу террористической организации «Исламское государство» Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Кураши, передает Zakon.kz.

По информации РБК, прошлой ночью военные США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии.

Благодаря мастерству и храбрости наших вооруженных сил мы ликвидировали с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Кураши – лидера ИГ*. Президент США

* ИГ – запрещенная в Казахстане и ряде других стран экстремистская организация.


Анастасия Стативкина
Сирия
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