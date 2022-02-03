20:08 03.02.2022
Байден объявил о ликвидации главы «Исламского государства»
Фото: pixabay
Президент США Джо Байден сообщил, что американские Силы специального назначения ликвидировали главу террористической организации «Исламское государство» Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Кураши, передает Zakon.kz.
По информации РБК, прошлой ночью военные США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии.
Благодаря мастерству и храбрости наших вооруженных сил мы ликвидировали с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Кураши – лидера ИГ*. Президент США
* ИГ – запрещенная в Казахстане и ряде других стран экстремистская организация.