Миллиардер подал в суд на Facebook из-за своего фото в рекламе криптовалюты

Эндрю Форрест утверждает, что Facebook нарушил австралийские законы о борьбе с отмыванием денег из-за распространения аферы с криптовалютой, передает ABC.

Я обеспокоен тем, что невинных австралийцев обманывают с помощью недостоверной рекламы в социальных сетях <...> Я твердо намерен следить за тем, чтобы операторы социальных сетей не позволяли преступным синдикатам использовать свои платформы. Эндрю Форрест

Мошенники использовали фотографии Форреста, его имидж и имидж других знаменитостей для продвижения фиктивных инвестиций, обещающих богатство. Хотя Facebook запрещает такую рекламу, многие из них по-прежнему появляются на платформе. По словам Форреста, это первый случай, когда Facebook столкнулся с уголовным делом в глобальном масштабе.

В ноябре 2019 года Эндрю Форрест направил письмо владельцу Facebook Марку Цукербергу с просьбой препятствовать использованию его фотографии в рекламе криптовалютных схем на этой платформе. По утверждению миллиардера, Facebook не справилась с задачей блокировки вредоносной рекламы.

Жертвой аферистов стал гражданин Австралии, который из-за мошеннической рекламы потерял 952 000 австралийских долларов (около $680 000). В иске утверждается, что мошенники обманули пользователей социальной сети на миллионы долларов.

Адвокаты Форреста отметили, что они не знают точного числа и имен жертв, обманутых в этой афере, но «масштабы вреда огромны». При этом основным фактором, способствующим распространению незаконной рекламы, фейковых новостей и других нежелательных интернет-материалов послужил доступ Facebook к пользовательским данным. Форрест добавил, что отказ компании удалить мошенническую рекламу был «преступно безрассудным».

Первое слушание по этому делу состоится в следующем месяце.