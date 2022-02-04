Снижение цен на жилье прогнозируют в Алматы

По данным Бюро национальной статистики, в декабре прошлого года 1 квадратный метр нового жилья в Алматы продавался по 415 000 тенге. Каждый, кто находится в поиске собственной квартиры, заметил рост цен, сообщает телеканал «Алматы».

Покупательская способность стала причиной пониженного спроса на жилье. К примеру, за 2021 год средняя зарплата алматинцев выросла на 20%, в то время как стоимость недвижимости выросла на 25%. Впрочем, это не единственная причина. Для многих куда проще инвестировать в недвижимость за рубежом, где банки готовы предложить более выгодные условия ипотеки. Однако специалисты советуют все же обратить внимание на внутренний рынок и государственную жилищную политику.

Я считаю, что стоит обратить внимание на работу государства. Сейчас его деятельность направлена на импортозамещение стройматериалов, повышенное взаимодействие с застройщиками и оптимизацию нормативных процедур. Если все эти задачи будут успешно выполнены, то есть все основания полагать, что недвижимость упадет в цене. Экономист Максат Халык

При выборе жилья также стоит больше узнать о различных государственных программах. Сейчас они охватывают большинство категорий граждан. С их помощью можно приобрести квартиры и дома на выгодных, чем на рынке, условиях.