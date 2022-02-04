Сбер Банк запустил онлайн-кредитование на покупку автомобилей у физлиц

С 3 февраля получить решение на покупку машины в кредит у физического лица можно, не выходя из дома.

Если прежде оформить кредит было возможно только в автосалонах, то теперь у клиентов Сбера появилась возможность выбрать авто на любой площадке и приобрести его у физического лица.

Основной целью банка было упростить путь клиента по приобретению авто. Вывод процесса в онлайн, на наш взгляд, является лучшим решением данной задачи. Одно из преимуществ заключается в том, что можно не только получить решение на запрашиваемую сумму, но и узнать максимальную сумму, которую одобрит банк. Магомед Гулаев, управляющий директор Сбер Банка

Основные преимущества:

выгодная процентная ставка;

отсутствие комиссий и иных платежей;

возможность выбора даты погашения;

частичное и полное досрочное погашение без штрафных санкций.

Условия выдачи займа:

сумма кредита до 20 000 000 тенге;

срок кредита – до 7 лет;

страхование авто осуществляется за счет средств банка;

срок эксплуатации авто – до 20 лет.

Подача заявки

Для того, чтобы быстро и выгодно оформить автокредит на покупку авто у физического лица, достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении Sber KZ, зайти в раздел «Сервисы» и нажать на кнопку «Автокредит».

Напомним, Сбер Банк входит в ТОП-3 казахстанских банков второго уровня по основным финансовым показателям.

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