Сбер Банк запустил онлайн-кредитование на покупку автомобилей у физлиц
С 3 февраля получить решение на покупку машины в кредит у физического лица можно, не выходя из дома.
Если прежде оформить кредит было возможно только в автосалонах, то теперь у клиентов Сбера появилась возможность выбрать авто на любой площадке и приобрести его у физического лица.
Основной целью банка было упростить путь клиента по приобретению авто. Вывод процесса в онлайн, на наш взгляд, является лучшим решением данной задачи. Одно из преимуществ заключается в том, что можно не только получить решение на запрашиваемую сумму, но и узнать максимальную сумму, которую одобрит банк.Магомед Гулаев, управляющий директор Сбер Банка
Основные преимущества:
выгодная процентная ставка;
отсутствие комиссий и иных платежей;
возможность выбора даты погашения;
частичное и полное досрочное погашение без штрафных санкций.
Условия выдачи займа:
сумма кредита до 20 000 000 тенге;
срок кредита – до 7 лет;
страхование авто осуществляется за счет средств банка;
срок эксплуатации авто – до 20 лет.
Подача заявки
Для того, чтобы быстро и выгодно оформить автокредит на покупку авто у физического лица, достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении Sber KZ, зайти в раздел «Сервисы» и нажать на кнопку «Автокредит».
Напомним, Сбер Банк входит в ТОП-3 казахстанских банков второго уровня по основным финансовым показателям.
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