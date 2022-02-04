Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:28 04.02.2022

Месяц с начала январской трагедии: как выглядит Алматы сегодня

Город Алматы Фото: Zakon.kz
Zakon.kz показывает, как выглядит Алматы спустя месяц после январской трагедии.

Вечером 4 января в Алматы в районе «Алматы Арена» начался мирный митинг в поддержку жителей Мангистауской области, которые требовали снижения цен на сжиженный газ. Постепенно мирные митинги перетекли в беспорядки. Демонстранты стали применять силу в отношении сотрудников правоохранительных органов, сжигали полицейские автомобили, предприняли попытку захвата городского акимата. Силовики разогнали толпу, применяя светошумовые гранаты.

Днем 5 января ситуация ухудшилась. Помимо нападений на здания Департаментов КНБ и полиции, толпе удалось поджечь находившиеся в центре города акимат, резиденцию президента и здания телеканалов, захватить аэропорт. Кроме того, бандиты разбивали и поджигали спецмашины. 

Власти ввели в стране режим чрезвычайного положения.

Президент Касым-Жомарт Токаев вечером того же дня выступил с обращением к нации. Он заявил, что «жители Алматы стали жертвами нападения террористов, бандитов». Глава государства также объявил, что стал председателем Совета Безопасности, и обратился за помощью к ОДКБ. 

Постепенно ситуация стабилизировалась. Режим ЧП в Алматы сняли 19 января. 

Сегодня город практически вернулся к своей обычной жизни, восстановительные работы идут полным ходом.

Айтурган Азимжанова
Беспорядки-2022 Алматы
Казахстан стартовал на Олимпиаде-2022: каковы шансы на победу и где Галышева?
03.02.2022
Токаев прилетел в Пекин
03.02.2022
Правила отлова бродячих животных разработали в Казахстане
03.02.2022
Багдат Мусин призвал казахстанцев сообщать о «серых» майнерах
03.02.2022
Руководителем Департамента санэпидконтроля Алматы назначен Касымхан Алпысбайулы
03.02.2022
Главная Топ LIVE Все