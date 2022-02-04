Умирзак Шукеев: Нужно создавать комфортные условия

В онлайн-режиме житель Байдибекского района Анарбай Талапбекович поднял вопрос строительства в районе парка и спортивного комплекса. Глава региона внимательно выслушал обращения и жалобы граждан вместе с руководителями ответственных управлений и акимами, пояснил, что эти вопросы будут решаться и будут реализованы в рамках закона.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Аким поручил изучить эти предложения жителя Байдибекского района и принять соответствующие решения в зависимости от состояния бюджета. Как сообщили в акимате района, проектно-сметная стоимость данных объектов определена.

Житель Кентау Вячеслав Акалаев недоволен капитальным ремонтом жилого дома по улице Д. Кунаева в Кентау. По его словам, строительство идет слишком медленно. Аким города Кентау назвал причины затянувшегося ремонта. Дом 1960 года постройки был полностью отремонтирован и принят. По просьбам жителей подрядчиком были выполнены дополнительные работы. Умирзак Шукеев поручил соответствующим руководителям и акиму города рассмотреть все нюансы по этому поводу, в том числе и работы подрядчиков. Глава региона поручил строго следить за качеством переданных объектов и создавать благоприятные условия для жителей.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Мне знаком ряд вопросов, которые вы подняли. Например, по Созакскому району, строительство дороги Кентау – Шолаккорган будет завершено в этом году. Я перед вами даю поручение руководителю соответствующего управления. Качество дорог также будет под контролем. Мы также должны поддержать бизнес. Открываются новые заводы, создаются новые рабочие места. Каждое обращение жителей не останется без внимания. При строительстве объектов и домов в приоритете – качество. Надо дальше улучшать инфраструктуру, создавать комфортные условия для населения, – сказал Шукеев.

В ходе приема были приняты обращения от жителей Тюлькубасского, Созакского, Ордабасинского районов и городов Кентау, Туркестан, даны разъяснения и консультации в рамках закона. Кроме того, по ряду вопросов даны поручения соответствующим руководителям и акимам районов и городов, вопросы взяты на контроль.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

По поручению главы региона Умирзака Шукеева во всех акиматах, управлениях и филиалах партии постоянно проходят общественные приемные. В целом в 2021 году в исполнительные органы Туркестанской области поступило более 50 тысяч обращений, жалоб и предложений, что меньше, чем в 2020 году. Большая часть обращений решена, даны соответствующие консультации.