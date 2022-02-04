17:57 04.02.2022
Задержан подозреваемый в поджоге полицейских авто во время беспорядков в Таразе
Фото: Zakon.kz
Жамбылские полицейские задержали подозреваемого в поджоге служебных автомашин во время январских беспорядков. Мужчина водворен в изолятор временного содержания, передает Zakon.kz.
По данным ДП Жамбылской области, в ночь на 5 января 2022 года в Таразе на пересечении улиц Казыбек би и Айтиева, а также возле здания акимата Жамбылской области было повреждено одиннадцать служебных полицейских автомашин, семь из них – сожжены.
По данному факту начато досудебное расследование по статьям 202 «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» и 272 УК РК «Массовые беспорядки». Пресс-служба ДП Жамбылской области
Отмечается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан один из подозреваемых – 23-летний ранее судимый житель Жуалынского района, который активно участвовал в беспорядках. Мужчина наносил повреждения автомашинам и лично поджег несколько из них.
Кроме того, вооружившись деревянной палкой, он разбил стекло банка в ЖК «Атшабар».
По данному делу ведется следствие.