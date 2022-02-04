Задержан подозреваемый в поджоге полицейских авто во время беспорядков в Таразе

По данным ДП Жамбылской области, в ночь на 5 января 2022 года в Таразе на пересечении улиц Казыбек би и Айтиева, а также возле здания акимата Жамбылской области было повреждено одиннадцать служебных полицейских автомашин, семь из них – сожжены.

По данному факту начато досудебное расследование по статьям 202 «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» и 272 УК РК «Массовые беспорядки». Пресс-служба ДП Жамбылской области

Отмечается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан один из подозреваемых – 23-летний ранее судимый житель Жуалынского района, который активно участвовал в беспорядках. Мужчина наносил повреждения автомашинам и лично поджег несколько из них.

Кроме того, вооружившись деревянной палкой, он разбил стекло банка в ЖК «Атшабар».

По данному делу ведется следствие.