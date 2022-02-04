Назначен начальник ДП в Туркестанской области

Как сообщили в пресс-службе МВД РК, во время рабочей поездки в Туркестанскую область Тургумбаев вместе с областным акимом Умирзаком Шукеевым посетили здание нового областного Департамента полиции, где ознакомились с ходом строительства. Министр осмотрел дежурную часть и служебные кабинеты сотрудников полиции, а также оценил качество строительных работ.

Затем главный полицейский страны представил личному составу нового начальника Департамента полиции Туркестанской области.

Кабденов работает в правоохранительных органах с 1992 года. Имеет большой опыт работы в оперативных подразделениях. В разные годы руководил ДВД Западно-Казахстанской области, Комитетом административной полиции МВД, был советником министра внутренних дел. В последние годы руководил Комитетом миграционной службы МВД РК.