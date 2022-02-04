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Законодательство РК
19:59 04.02.2022

Назначен начальник ДП в Туркестанской области

начальник ДП Фото: Пресс-служба ДП Туркестанской области
По согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на должность начальника Департамента полиции назначен Мурат Кабденов, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК, во время рабочей поездки в Туркестанскую область Тургумбаев вместе с областным акимом Умирзаком Шукеевым посетили здание нового областного Департамента полиции, где ознакомились с ходом строительства. Министр осмотрел дежурную часть и служебные кабинеты сотрудников полиции, а также оценил качество строительных работ.

Затем главный полицейский страны представил личному составу нового начальника Департамента полиции Туркестанской области.

Кабденов работает в правоохранительных органах с 1992 года. Имеет большой опыт работы в оперативных подразделениях. В разные годы руководил ДВД Западно-Казахстанской области, Комитетом административной полиции МВД, был советником министра внутренних дел. В последние годы руководил Комитетом миграционной службы МВД РК.

Елена Беляева
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