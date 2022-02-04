Цена биткоина выросла более чем на 2,5 тысячи долларов

Как сообщает РБК, за сутки биткоин подорожал на 8%. 3 февраля его стоимость опускалась до 36,2 тыс. долларов (более 15,6 млн тенге). После этого актив вернулся к росту.

На прошлой неделе с криптовалютных бирж было выведено более 40 тыс. BTC, стоимость которых на 4 февраля превышает 1,5 млрд долларов. Последняя неделя января стала крупнейшей по оттоку биткоинов с торговых площадок с середины сентября 2021 года.

Отток средств с криптобирж обычно связывается с активными покупками. Например, в мае 2021, после того как курс биткоина падал на треть за сутки, до 30 тыс. долларов, был зафиксирован крупнейший за год вывод цифровых монет. Пользователи вывели на холодные кошельки около 175 тыс. BTC на 7 млрд долларов по курсу на тот момент.